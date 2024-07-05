İskele Festivali’nde “Larnakalılar Gecesi” düzenlendi

İskele Festivali kapsamında önceki gün “Larnakalılar Gecesi” düzenlendi.

Larnakalılar’a özgü nohutlu, tavuklu pilav ile hurmalı Acuva tatlısının dağıtıldığı Larnakalılar Gecesi’nin onur konuğu İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrası oldu.

Menteşoğlu: “Amacımız; kültürü yaşatmak ve geçmişi anmak”

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu gecede yaptığı konuşmada, her zaman yanlarında olan, gecenin düzenlenmesi için de her türlüğü desteği sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti.

Menteşoğlu konuşmasının sonunda ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.

Anı plaketleri verildi

Larnakalılar Gecesi’nde Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ile kurucu başkanı Ayten Akmen’e plaket takdimi de yapıldı. Gecede İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs kültürünün parçası kına gecesini canlandırdı.





İbrahim Kurşiniler ve Yahya sahne aldı

İskele’nin yöresel lezzetlerinden olan nohutlu pilav ve hurmalı “Acuva” tatlısının yanı sıra kuruyemiş işe çörek ve hellimin ikram edildiği gecede, Aksoy Hüseyin Ruso ile Hüseyin Garip Larnaka temalı söyleşilerde bulundu, şiirler okudu.

Gecenin onur konuğu, duayen isim İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrasının konseri de beğeni topladı.

Gecede özel kaplar içinde misafirlere dağıtılan nohutlu pilavların konulduğu kapların bazılarının altında "kazandınız" ifadeleri yer aldı ve şanslılara, İskele bölgesindeki otellerden konaklama hediye edildi.