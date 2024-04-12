İskele bölgesi ‘Long Beach Run’ için gün sayıyor

Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen ‘Long Beach Run’ yarışının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan bu büyük etkinliğe Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Bu eğlenceli ve keyifli yarış, sadece koşucuları değil, aileleri ve arkadaş gruplarını da bir araya getirerek, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor.

Etkinlik boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenecek. ‘Long Beach Run’, İskele bölgesinin en önemli geleneksel etkinliklerinden biri haline gelirken katılımcılar, bu yıl da dopdolu bir deneyim yaşayacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Long Beach Run’ etkinliğinin gelirinin bir kısmının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ve bazı yardım derneklerine bağışlanacak.

Noyanlar Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada, başvuru için www.runiskele.com ve iletişim için +90 533 880 75 68 ‘i aranması istendi.