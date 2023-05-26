“Işığımız sönmeyecektir!”

Üç meslek örgütü; Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “ışığımız sönmeyecektir” başlıklı bir basın açıklaması yayınlayarak, öğretmenlerin başlattığı eylem ve mücadele sürecine destek belirtti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışından öğretmenlerin getirilmesi girişimi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi ile ilgili yeterli adımların atılmaması nedeniyle başlatılan eylem ve mücadelelerinde, üç birliğin öğretmenlerin yanlarında olduğu vurgulandı.

Eğitim Bakanlığı’nın dıştan öğretmen atanması düşünce ve talebinin, “ülkenin yetiştirdiği insan kaynaklarını hiçe sayan bir adım” olarak değerlendirildiği açıklamada, bakanlığın esas görevinin ne olduğu anımsatıldı:

“Eğitim Bakanlığı’nın esas görevi: Öncelikle kendi ülkesinin kültürel yaşantı ve değerlerine sahip çıkacak gelecek nesillerini yetiştirecek, bu bilinç ve kültürde kendi değerlerimizi yükseltecek potansiyeldeki öğretmenlerimize sahip çıkmak olmalıdır.

Ülkemizde, eğitim sistemini sosyal devlet anlayışı ile yurdun dört bir yanında çocuklarımıza ücretsiz, eşit eğitim sisteminin sürdürülebilir kılmak olmalıdır.”

Açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, (KTBB) Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) olarak, ülkenin yetiştirmiş olduğu değerleri olan öğretmenlerin, ülkenin gelecek nesillerini hazırlamak için her türlü mücadeleyi göstereceğine inanç ve destek belirtildi.

Açıklamaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle son verildi: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” Mustafa Kemal ATATÜRK