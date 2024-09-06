“IŞİD üyesi tarafından saldırıya uğradı”

Afik Grup’un sahibi, Yahudi Türk-İsrail vatandaşı Şimon Aykut’un, Kıbrıs’ın güneyindeki cezaevinde bir IŞİD militanı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

The Jerusalem Post’a konuşan Aykut’un avukatlarından Ron Berkman, geçtiğimiz perşembe günü, IŞİD üyesi olduğu söylenen bir başka tutuklunun, bıçak şeklinde keskinleştirilmiş bir telefon kartıyla Aykut'a saldırmaya çalıştığını ve diğer tutukluların araya girmesi sonucu Aykut’un kurtulduğunu söyledi.

Avukat, Aykut’un “bu seferlik şanslı olduğunu ancak bir sonraki olayda kendisini kurtarabilecek birinin olmamasından endişe duyduklarını” ifade etti.

Aynı gazeteye konuşan Afik Group CEO'su ve Aykut'un oğlu Jack Afik ise “Hapishanenin terörist üyeliği geçmişi olan suçluları küçük suçları olan mahkumlarla aynı yere koyması utanç verici. Sorumluluk duyguları nerede? Bu sefer IŞİD'di ama bir dahaki sefere Yunan milliyetçileri olabileceğinden endişeleniyorum” dedi.

74 yaşındaki Aykut, 9 Eylül'de hazırlanacak iddianameyi beklemek üzere, hükümsüz tutuklu olarak güneydeki Lefkoşa Merkez Cezaevi'nde bekliyor.

Şimon Aykut, 10 Haziran’da, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tutuklanmıştı.

Jerusalem Post’a göre Aykut, Kıbrıs’ın kuzeyinden İsrail’e gitmek üzere yola çıkmıştı.

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