İsias Otel’den ikinci acı haber!

Adıyaman’daki İsias Otel’den bir acı haber daha geldi…

KKTC kafilesinden Ibrahim Yakula isimli öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilk açıkladığı ismin Ali Karasel olduğunu ancak bu ismin hatalı olduğunu belirterek özür diledi.

Yakula ile KKTC kafilesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Adıyaman’daki İsias Otel’den şu ana kadar cansız bedenlerinin çıktığı açıklanan KKTC kafilesinden isimler şöyle: Ibrahim Yakula ve Pamir Konuklu