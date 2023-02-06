İsias Otel enkazında yeğenini arayan Acemoğlu: “Çocuklardan haber yok"

Kıbrıs’tan Adıyaman’a giden ve İsias Otel enkazı altında yeğeni bulunan Yusuf Acemoğlu isimli vatandaş, “Sesimizi duyan bir yetkili varsa, vinç için yalvarır pozisyondayız” dedi.

Kanal SİM’e konuşan Acemoğlu, 3 veli, 1 öğretmen kurtuldu. Çocuklardan haber yok" dedi, "Gördüğümüz manzara ile bize verilen bilgiler birbiri ile uyuşmuyor" seklinde konuştu.

“Burada imkanlarımız çok kısıtlı. Yağmur başladı, internet yok” diyen Acemoğlu, Sivil Savunma ekiplerinin “ses var mı?” diye sorarak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Acemoğlu, “Çocuklarla ilgili maalesef bilgi yok. Eğer sesimizi duyan bir yetkili varsa, vinç için yalvarır pozisyondayız” dedi.