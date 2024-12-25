İsias Otel Davası'nda karar açıklandı

İsias Otel Davası'nın 6’ıncı duruşmada 3’ü tutuklu toplam 11 sanık hakkında karar açıklandı.

11 sanık hakkında açıklanan kararda, otel sahibi, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt birden fazla insanın ölümüne ve yaralamasına sebep olma suçundan 17 yıl 17 ay hapse mahkum edildi.

Yine otelin sorumlularından olan, Ahmet Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, 15 yıl 28 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Otelin mimarı Erdem Yıldız ise 17 yıl 17 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme, dava kapsamında tutuksuz yargılanan Halil Bağcı'nın 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu'nun 7 yıl 16 ay, Hasan Arslan'ın ise 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine davada tutuksuz yargılanan Ahmet Fatih Bozkurt'un oğlu İsmet Efe Bozkurt'un, Seda Zeren'in, Şule Özbek'in, Bilge Açık'ın ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verildi.

Mahkemede gerekçeli kararını ilerleyen tarihlerde yazılı olarak bildirecek.