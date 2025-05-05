İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör yaptığı açıklamada, haftanın, çalışan sağlığını önceleyen, toplum genelinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Özgör açıklamasında, İSG alanında gelişim için yasal zeminin güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve risk değerlendirmelerinin etkin yapılması gerektiğini ifade etti.

Çalışma Dairesi müfettişlerinin turizm alanında ilgili denetimlere başladığını belirten Özgör, diğer sektörler için de planlamalarını yaptıklarını aktardı.

Özgör, iş kazalarının önlenmesinde proaktif yaklaşımın temel olduğunu kaydederek, acil durum planlarının oluşturulması, tatbikatlarla desteklenmesi ve çalışanların sürece katılımının önemini işaret etti.

“İSG eğitimleri yalnızca yasal bir zorunluluk değil, yaşamı koruyan birer araçtır”

“İSG eğitimleri yalnızca yasal bir zorunluluk değil, yaşamı koruyan birer araçtır” ifadesini kullanan Özgör, araştırmaların sahaya uygulanabilir hale getirildiğinde anlam kazandığını belirtti.

Özgör, bu kavramın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de kapsayan güvenli çalışma koşulları sağlama hedefi taşıdığını da vurgulayarak, İSG kültürünün oluşturulmasında devlet, işveren, çalışan ve akademik camianın birlikte sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliğinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu da belirten Özgör, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerin önemine işaret etti.