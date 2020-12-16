“İşçiler arasında 10 vaka tespit ettik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “güney kaynaklı vakaları” açıkladı, güneyde çalışan işçiler arasında 10 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

BRT yayınına telefonla katılan Pilli güneyde çalışan işçiler arasında 10 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

“Güneyde çalışan işçiler arasında 10 vaka tespit ettik, güneyde okuyan öğrenciler arasında vaka yok” diyen Pilli “100’ün üzerinde bize bildirilmeyen temaslı vardır. Güneyde çalışıp, temaslı olup bize bildirilmeyen kişiler var” şeklinde konuştu.

“Güney kaynaklı vakalar” olduğuna işaret eden Pilli, Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kormacit’teki Maronitler arasında 20 pozitif vaka tespit ettiklerini söyledi.

Kıbrıslı Türk işçilerin durumu ile ilgili de konuşan Pilli “Kıbrıslı Türk işçiler haklıdır ama herkes bir şekilde sıkıntıya girmek zorundadır. 3-5 günlük maddi kayıp bir şekilde karşılanır. Hiç kimse bu ülkede açlıktan ölmedi” dedi.

“İpin ucu kaçıyordu, tamamen kapanma olmasın diye bu önlemleri aldık” diyen Pilli “güney kaynaklı vaka yok” söylemlerinin doğru olmadığını iddia etti.

AKTİF VAKA SAYILARI

“Kaynağı belli olmayan 194 vaka vardır. 50 TC kaynaklı, 30 da güney kaynaklı vaka var. Toplam 149 aktif vakamız var” diyen Pilli, KKTC vatandaşı aktif vakaların 60, TC vatandaşı vakaları 58, çift uyruklu vakaların 15, yabancı vakaların da 16 olduğunu açıkladı.