“İşbirliğinin konuşulacağı 3’lü bir görüşme önerdim”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, yaklaşık 1 haftalık New York gezisinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyine döndü, Ercan’da basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs adasında eğer bir anlaşma olacaksa, mutlaka iki devletin işbirliğiyle olabileceğini iddia eden Ersin Tatar, “Bunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de ilettim. İki devletli siyasetin zemininin güçlü olduğunu söyledim. Kendisi de yüz ifadesiyle pozisyonumuzu anladığını belirtti” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin kararları nedeniyle Guterres’in Kıbrıs sorunu konusunda “elinin kolunun bağlı olduğunu” öne süren Tatar, uluslar arası toplumun ve BM’nin herhangi bir ‘dayatma’ anlaşma konusunda baskıyla çözümü yaratamayacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a özel temsilci ataması konusunda konuşan Tatar, “BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını uygulamak için bizleri federal bir çözümün konuşulacağı masaya çekmek adına bir temsilcinin tayin edilmesine çok karşı olduğumuzu söyledim. Bu konuların takipçisi olacağız. Egemen eşitliğin teyidi ile resmi müzakerelere geçilebilir.

Bundan daha farklı bir yolla müzakerelere geçilemez” iddiasını sürdürdü. Kıbrıs Türk tarafı olarak işbirliği önerileri sunduklarını ancak Kıbrıs Rum tarafının bu önerileri kabul etmediğini iddia eden Tatar, “Reddetme sebepleri, egemenliğimizin statü kazanabilme olasılığıdır” dedi. Tatar, “Gerek Genel Sekreter gerekse de diğer muhataplarla belli ülkelerle geliştirdiğimiz kavramlar var. Kıbrıs’ta her iki halkın faydasına olabilecek bazı konularda işbirliği yapılması gerektiği, bunun faydalı olabileceği gibi” şeklinde konuştu.

Tatar, sözünü ettiği işbirliği konularını şöyle aktardı: “Düzensiz göç, doğalkaynakların birlikte araştırılması, yenilenebilir enerji, kabloyla elektriğin Türkiye üzerinden AB’nin enterkonnekte sistemine bağlanabilmesi ve mayınların temizlenmesi.”

BM Genel Sekreteri Guterres ile iki Kıbrıslı liderin görüşmesinin, sözünü ettiği işbirliği konularla ilgili olabileceğini söyleyen Tatar, böylesi bir görüşme için öneri sunduklarını ifade etti, “Bunlar karşı taraf için samimiyet tesit olacaktır” dedi.

Türkiye “evet” dedi, Tatar reddetti