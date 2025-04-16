İŞAD: “Yatırım prim desteklerinin kesilmesi ateşe barutla yaklaşmak gibi”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, yatırım prim desteklerinin kesilmesinin zaten sıkıntıda olan ekonomi için ateşe barutla yaklaşmak gibi olduğunu söyledi.

Mamülcü, yazılı açıklamasında, yatırım prim desteklerinin istihdamlar için büyük önem arz ettiğini, özellikle küçük esnafın ayakta kalması için can suyu olduğunu vurguladı.

Ülke ekonomisinin hem dış etkenler, hem de içerdeki yanlış uygulamalar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini savunan Mamülcü, şunları ifade etti:

“Ülkede işgücünün ve üretimin geliştirilmesi ve rekabetçi hale getirilmesi için bırakın primlerin kaldırılmasını tam tersine kadın istihdamında yüzde 100, yerli istihdamda yüzde 75 ve üçüncü ülke istihdamında yüzde 20 şeklinde kalıcı olarak uygulanmasını çok ciddi bir zorunluluk olarak görmekteyiz. Ülke ekonomisinin bu tarz bir ekonomi politikasıyla gelişebileceğine inanmaktayız.”

Mamülcü, Başbakan Ünal Üstel’in iyi niyetli çabalarına rağmen, çalışma yaşamı politikalarında yetkili olmayan kişilerin yönlendirmeleri nedeniyle gelinen noktadan duydukları rahatsızlığı ifade etti.