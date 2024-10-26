İş insanları örgütleri pahalılığa karşı pazartesi uyarı eylemi yapacak

İş insanlarının kurduğu bazı örgütler, 28 Ekim Pazartesi, pahalılığa karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yapacak.

Örgütler adına yapılan ortak açıklamada, elektrik, gaz ve temel gıda maddelerinin sübvansiye edilmesi talep ediliyor.

Ortak açıklamayı yapan örgütler şunlar: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, KKTC Armatörler Birliği, Kıbrıs Türk Gemi ve Denişz Araçları Acenteleri Derneği, Kıbrıs Türk Hızlı Türketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, KKTC Özgür İş İnsanları Derneği.

Pahalılığın gelecek endişesi yarattığı kaydedilen açıklamada, “Pahalılık; hayatı yaşanamaz, işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Rekabet gücümüz erimiştir! Pahalılıkla, tüm gücümüzü kullanarak mücadele etmek zorundayız. Bu, toplumsal bir görevdir.” denildi.

“Hiçbir ciddi tedbir alınmadan pahalılığın daha da artmasına neden olunmaktadır” ifadesi kullanılan açıklamada, buna “pahalılık girdabı” denildiği kaydedildi.

“Bu girdaptan kurtulmak zorundayız. Hükümetimize düşen görev, pahalılığın kaynaklarını kurutmaktır. Bunun için elektrik ve gaz gibi temel girdiler ile et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları bir süre için de olsa kamu kaynakları ile sübvanseye edilerek fiyatları düşürülmelidir. Ayrıca, mali politika düzenlemeleri yapılarak kamuda tasarruf ve kayıt dışılığı önleyecek tedbirler alınmalıdır” denildi.

Bu tedbirler alındığında hane halkının geçiminin kolaylaşacağı, işletmelerin rekabet gücünün geri kazanılacağı ifade edildi.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde, Pazartesi “Gümrükten Mal Çekmeme” eylemi yapılacağı, uyarı eyleminin dikkate alınmaması halinde eylemlere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Hükümetimizi, bu mücadeleye öncülük etmeye davet ediyoruz. Bu mücadeleyi halkımızdan aldığımız güçle başarıya ulaştırabileceğimize inanıyoruz.” denildi.