Gençler İzmir’de buluştu
Gençlik Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi koordinasyonunda yürütülen İzmir–Gazimağusa Gençlik Köprüsü Projesi'nin ikinci buluşması İzmir’de gerçekleşti.
Gençlik Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi koordinasyonunda yürütülen İzmir–Gazimağusa Gençlik Köprüsü Projesi'nin ikinci buluşması İzmir’de gerçekleşti.
Mağusa Gençlik Birliği Başkanı Erinç Taşcıoğlu’nun yazılı açıklamasına göre, şubat ayında İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ülkede ağırlanmasıyla başlayan projenin ikinci buluşmasına İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde oldu.
Programa Mağusa Gençlik Birliği heyetinin yanı sıra İskele Gençlik Derneği temsilcileri de katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’la görüşen heyet, gençlerin yerel yönetimlerdeki rolü, İzmir ile Gazimağusa arasında geliştirilebilecek iş birliği ve ortak projeler aracılığıyla güçlendirilebilecek dayanışma konularında görüş alışverişinde bulundu.
Program çerçevesinde Konak Belediyesi Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi, Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi, Macerapark Gençlik Merkezi ve Gülşah Durbay Gençlik Merkezi ziyaret edildi.