İş cinayeti: Traktör arkasındaki sabanın bakımını yaparken, traktör aniden hareket etti

Mutluyaka'da bu sabah tarla içerisinde traktörüyle iş yapan 62 yaşındaki Tamer Zeden, traktörün altında kalmasının sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Traktörüyle tarlada iş yapan 62 yaşındaki Tamer Zeden, traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada traktörü çalıştırması sonucu, traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralandı.

Olay sonrası Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.