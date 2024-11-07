İş cinayeti: 33 yaşındaki Taimoor Ansar yaşamını yitirdi

Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu'nda arazi içerisinde bugün meydana gelen iş cinayetinde 33 yaşındaki Taimoor Ansar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 11.00 sıralarında Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazi içerisinde, özel bir siteye ait enerji hattı çekildiği sırada, elektrik direği üzerinde çalışmakta olan 33 yaşındaki Taimoor Ansar, direğin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Taimoor Ansar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.