İran’da ekonomik krizi protesto amacıyla başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemler devam ediyor. Ülkede 28 Aralık 2025 tarihinde başlayan protestolar 16 gündür sürüyor.

Bu gelişmelerin ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden İranlılar da İran’daki eylemlere destek vermek amacıyla bir buluşma düzenleme kararı aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda, etkinlik “Kuzey Kıbrıs’taki İranlıların Buluşması” ve “İran’daki Yurttaşlarımızın Devrimine Destek” başlıklarıyla kamuoyuna ilan edildi.

Yapılan açıklamada, buluşmanın 14 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa Otobüs Terminali’nde gerçekleştirileceği bildirildi. Duyuruda ayrıca, söz konusu etkinlik için “İran’daki halkımıza destek için bir araya geliyoruz” ifadelerine yer verildi.