İran, Yunanistan menşeli gemiyi vurdu

İran, Hürmüz Boğazı’nda Yunan menşeli bir gemiye saldırdıklarını ve geminin alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, tanker gemisinin iki insansız hava aracı tarafından vurulduktan sonra alev aldığını açıkladı.

İran haber ajansı tarafından yayınlanan açıklamada, söz konusu geminin "Athen Nova" olduğu belirtilirken, Reuters ise bunun Honduras bayrağı taşıyan ve Yunanistan'ın çıkarlarını temsil eden "Athe Nova" adlı asfalt tankeri olduğunu belirtiyor.