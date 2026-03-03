"Fransız Rafale savaş uçakları Kıbrıs'a gelebilir"
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Fransız Rafale savaş uçaklarının Kıbrıs'a gelme olasılığı hala açık olduğunu söyledi.
Sigma'ya konuşan Antoniou, hükümetin Fransa ile istişare aşamasında olduğunu belirterek, "büyük güçlerin yoğunlaşmasını istemiyoruz" dedi.
Sözcü yardımcısı, Baf Havalimanı'nı ve elektrik enerjisi arz güvenliğini korumak adına hükümetin bu adımları değerlendirdiğini ifade etti.
