İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz" denildi.

İran’ın, ABD- İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları sürüyor. Savaşın 3'ncü gününde akşam saatlerinde Katar’ın başkenti Doha’da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi. Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.