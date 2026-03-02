“Amerikan savaş uçakları Ağrotur'u kullanmadı, saldırı bizimle bağlantılı değil”

İngiltere Başbakanı Starmer, İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerinin Amerikan savaş uçakları tarafından kullanılmadığını iddia etti, Ağrotur Üssü'ne yönelik saldırıların, Birleşik Krallık'ın herhangi bir kararıyla bağlantılı olmadığını açıklığa kavuşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Parlamentoda konuşan Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin başlangıçta sürece müdahil olmama kararına katılmadığını ifade ettiğini kabul etti.

İngiliz Başbakan, "Ancak İngiltere'nin ulusal çıkarlarına neyin uygun olduğuna karar vermek benim görevimdir" dedi ve kendi seçimlerini desteklediğini vurguladı.

Starmer ayrıca İran'ın bölge genelinde saldırılar düzenlediğini ve "kendisine saldırmayan ülkelere yüzlerce füze ve binlerce insansız hava aracı fırlattığını" söyledi, kendini savunmayı denedi.