“İHA tehdidi var, güvenliğinizi öncelikli tutun”
ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Baf bölgesinde insansız hava aracı (İHA/Drone) tehdidi nedeniyle Amerikan vatandaşlarını uyardı.
Büyükelçilik, acil durum dışında elçiliğe gelinmemesini ve güvenliğin öncelikli tutulmasını tavsiye etti.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:
• Yüksek bir patlama sesi duyulması veya sirenlerin çalması durumunda hemen korunacak bir yer bulun.
• Ev veya bina içindeyseniz, yapının en alt katına gidin, dış duvar ve pencerelerin az olduğu bir alana yerleşin, kapıları kapatın ve iç duvara yakın oturun.
• Açık alandaysanız, hemen sağlam bir yapıya sığın; mümkün değilse yere uzanıp ellerinizle başınızı koruyun.
• Gelen bir füze veya drone etkisiz hale getirilse bile düşen parçaların ciddi tehlike oluşturabileceği unutulmamalı.
• Saldırı sonrasında moloz ve enkazdan uzak durun, resmi kaynaklardan gelecek talimatları takip edin.
Büyükelçilik, ayrıca Amerikan vatandaşlarına şunlardan kaçınmaları uyarısında bulundu:
• Askeri tesisler, hükümet binaları veya potansiyel hedeflerin yakınında bulunmak
• Pencereler veya cam kapıların yanında durmak
• Aktif uyarılar sırasında gereksiz yere dışarı çıkmak
Büyükelçilik, vatandaşlarını uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı.