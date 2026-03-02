“İHA tehdidi var, güvenliğinizi öncelikli tutun”

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Baf bölgesinde insansız hava aracı (İHA/Drone) tehdidi nedeniyle Amerikan vatandaşlarını uyardı.

Büyükelçilik, acil durum dışında elçiliğe gelinmemesini ve güvenliğin öncelikli tutulmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

• Yüksek bir patlama sesi duyulması veya sirenlerin çalması durumunda hemen korunacak bir yer bulun.

• Ev veya bina içindeyseniz, yapının en alt katına gidin, dış duvar ve pencerelerin az olduğu bir alana yerleşin, kapıları kapatın ve iç duvara yakın oturun.

• Açık alandaysanız, hemen sağlam bir yapıya sığın; mümkün değilse yere uzanıp ellerinizle başınızı koruyun.

• Gelen bir füze veya drone etkisiz hale getirilse bile düşen parçaların ciddi tehlike oluşturabileceği unutulmamalı.

• Saldırı sonrasında moloz ve enkazdan uzak durun, resmi kaynaklardan gelecek talimatları takip edin.

Büyükelçilik, ayrıca Amerikan vatandaşlarına şunlardan kaçınmaları uyarısında bulundu:

• Askeri tesisler, hükümet binaları veya potansiyel hedeflerin yakınında bulunmak

• Pencereler veya cam kapıların yanında durmak

• Aktif uyarılar sırasında gereksiz yere dışarı çıkmak

Büyükelçilik, vatandaşlarını uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı.