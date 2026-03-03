"Sahte yüksek lisans teziyle barem içi artış aldı"

Recep DAL

İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk, mali polisin yürüttüğü “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklandı.

Öztürk, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk kez yargıç karşısına çıkarıldı.

Tahkikat polisi Bilge Koral, mahkemede meseleye ilişkin olguları anlattı.

Zanlının "Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik Etme", "Sahte Davranışla Kayıt Temini" ve"Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme" gibi suçlamalardan methalder olduğunu belirten Koral, sürecin 2021-2023 yıllarını kapsadığını söyledi.

Koral, zanlının Eğitim Denetimi ve Yönetimi isimli yüksek lisans bölümünden 8 Mart 2023 tarihinde mezun olmuş gibi gösterildiğini aktardı.

Öztürk'ün girmesi gereken derslerin sistem üzerinden bir dönem geri alındığını söyleyen sahte kayıt yaptırıldığını ifade eden Koral, FF olan dersin BA olarak kaydedildiğinin tespit edildiğini de söyledi.

Koral, zanlının derslere girmediğini ve tez jurisine katılmadığını belirtti; konuyla ilgili zanlıdan alınan şu ifadeleri aktardı:

"Ben derslerimi girdim. Başarılı da oldum. Sadece jüri tezine girmedim."

Bahse konu yüksek lisans tezinin yine 2023 yılında Personel Daresi'ne verildiğini ve tedavüle sürüldüğünü belirten polis, zanlının bu kapsamda barem içi artış aldığını açıkladı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını da aktardı, ilgili tez ve üniversiteden aldığı belgelerin emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının methalder olduğu suçların Ağır Ceza kapsamına girdiğini kaydeden polis, teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadetleri değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 100 bin TL nakti teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına ve serbest bırakılmasına karar verildi.