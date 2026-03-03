"Kuzey Kıbrıs için çok fazla risk yok"

TD Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın Kıbrıs adasını hedef alma ihtimaline ilişkin soruya, "Kuzey Kıbrıs için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum an itibarıyla. Kıbrıs'ın güneyinde de riskin sınırlı olduğunu düşünüyorum, çok sınırlı. Sivil tesisler için çok fazla bir şey olmayabilir" yanıtını verdi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle düzenlenen iftar programında konuşan Fidan, Körfez ülkelerinin İran'a yanıt verip vermeyeceğine ilişkin soruyu "Resmi olarak deklare etmiyorlar ama bölge ülkelerinin İran'a karşılık verdiğine dair bazı iddialar var. Bu iddiaları biz de duyuyoruz. Bu, doğru da olabilir" şeklinde cevapladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık vermesinin Türkiye'yi hedef alıp almayacağı ihtimalinin sorulması üzerine Fidan, "İran konusundan bağımsız olarak konuşuyorum, Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz" diye konuştu.

"Sükunetin sağlanması için yoğun bir çaba içindeyiz"

Hakan Fidan, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik uluslararası çabalara ilişkin "muhataplarıyla gerekli girişimleri hassasiyetle sürdürdüklerini" belirterek "Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz. İran'da ve genel olarak bölgemizde istikrarın korunması kritik. Bu nedenle çatışmaların bir an önce bitmesi ve diplomatik sürecin başlaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz" değerlendirmesini yaptı.