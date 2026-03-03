“Yüz kızartıcı suç işleyenler şoför okulu açabilecek, eğitmen olabilecek”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-YDP-DP hükümetinin yaptığı tüzük değişikliğine sert tepki gösterdi. Bölgedeki gelişmeler nedeniyle halkın endişeli olduğunu ifade eden Barçın, UBP, DP ve YDP hükümetinin “ansızın” yaptığı düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Barçın, tüzük değişikliği öncesinde hiçbir ayrım olmaksızın yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiş bir kişinin şoför okulu açamayacağını ve sürücü eğitmeni olamayacağını hatırlatarak, yapılan değişiklikle birlikte yüz kızartıcı suç işlemiş kişilerin de şoför okulu açabileceğini ve sürücü eğitmeni olabileceğini belirtti.

Sürüş ehliyeti konuları ile resmi evrakta sahtecilik yapmaktan hüküm giymiş ve Sicil Affı’na dahi başvuramayacak kişilere bu tüzük değişikliğiyle yeniden şoför okulu açma ve/veya sürücü eğitmeni olma izni verilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Barçın, “Derhal bu tüzüğü değişin ve eski haline getirin.” çağrısında bulundu.