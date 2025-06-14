İran hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı olacağını açıkladı

İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi. İranlıların bu süre zarfında havaalanına gitmekten kaçınmaları ve gerekli bilgiler için takipte kalmaları istendi. İran en son dün yaptığı duyuruda hava sahasının bugün saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını açıklamıştı.