“Irak’taki turizm acentesi aracılığıyla anlaştığı kişileri yasadışı şekilde güneye geçiriyor”

Alayköy’de insan kaçakçılığı soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K.A.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Toykan Gülerler, 26 Eylül tarihinde, Alayköy'de meydana gelen "Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; 46 yaşındaki M.K.A.A.’nın yardımı ile Girne’deki taksi şoförleri 49 yaşındaki M.A. ve 28 yaşındaki M.D.’nin kullanımındaki taksi araçlarla, aranmakta olan 8 kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçişlerini sağladıklarını aktardı.

Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği Girne’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Irak’ta turizm acentesi olduğunu ve bu acente aracılığı ile anlaştığı kişileri yasal olmayan yolla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçirdiğini anlattı.

Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.