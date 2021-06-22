"İrademiz için sokaktayız, vesayeti reddediyoruz"

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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Hukuk ve özgürlük ihlallerine başkaldırmak ve kendi kendimizi yönetme irademize sahip çıkmak için sokağa çıkacağız” dedi.



Erhürman, “Türkiye’nin vesayetini kabul etmeyeceklerini” söyledi.

“Kıbrıs Türk halkı iradesizleştirilmek isteniyor” diyen Erhürman, “Demokrasiyi de insan haklarını da özgürlükleri de örgütlü tüm yapılarımızı çökertiyorlar, halkı yoksullaştırıyorlar” şeklinde konuştu.

Erhürman, bugünden itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının her dönem var olma mücadelesi verdiğini anlatan Tufan Erhürman, “Biz bu adada eşit iki unsurdan biriyiz, dünyayla buluşmak istiyoruz, kapanıp yalnızlaşmak istemiyoruz, dünyayla buluşmak derdindeyiz” şeklinde konuştu.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği The Paradise Park’ta yer aldı.

“Uluslararası Hukuk temelinde”

Kıbrıs müzakere sürecinde masaya getirilen tezin kabul edilebilir olmadığını anlatan Erhürman, “Ya KKTC tanınacak ya da Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmaktan vazgeçecek tezinin bugünkü koşullarda gerçekleşmesi mümkün değildir, bu tez, Kıbrıs’ta çözümü buzdolabına koymaktır” diye konuştu.

“Hedefimiz nettir” diyen Ergürman, siyasi eşitlik kabul edilerek, federal ve kapsamlı çözüme gidilmesi gerektiğini anlattı.



Erhürman, güven yaratıcı önlemleri desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Maraş uluslararası hukuk çerçevesinde ve çözümü de motive ederek açılmalıdır. Unutulmasın, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kuran da CTP’dir. Şimdi bu komisyonu sahiplenenler zamanında iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.”

Erhürman, uluslararası hukuktan anladıklarının Birleşmiş Milletler gözetiminde Maraş’ın açılması olduğunu da ifade etti.

“Türkiye ile bugünkü ilişki modeli kabul edilemez”

Erhürman, Türkiye’nin Kıbrıs’ın 'iç işlerine dönük müdahalelerini' de eleştirdi.



“Yapamayan ve beceremeyen bir Kıbrıs Türk halkı görüntüsüne karşı bir vesayet ilişkisini kabul etmiyoruz” diyen Erhürman, şöyle devam etti:



“Türkiye’yle ilişkiler doğru zeminde iyi ilişkiler olmalıdır, bu da Kıbrıs Türk halkının iradesi temelinde mümkündür. Türkiye ile imzalanan ekonomik programların zemini kaymıştır. Bu ülkede yapılacak reformları, bu ülkenin iradesi belirlemelidir. ‘Gelen gelsin, nüfus artsın’ yaklaşımı da doğru değil. Yurttaşlık siyasetine de ihtiyaç vardır. Bunun mutlaka bir kotası ve adaleti olmalıdır.”



“Türk Lirası’nın değer kaybı bize yoksullaşma olarak dönüyor” diyen Erhürman, bunun geçmişten bugüne bilindiğini söyledi, ekonomik protokollerin bu gerçek ışığında ele alınmasının önemine değindi.



Kalkınma Planı…

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetlerin istikrarsız olmasının pek çok yapısal sorunun çözümünde engel olduğunun da farkındayız. O nedenle uzun vadeli kalkınma ve eylem planlarını öneriyoruz. Bu planların Meclis’ten onaylanmasını istiyoruz. Türkiye ile imzalanan ekonomik programların zemini de kaymıştır. Bu ülkede yapılacak reformları, bu ülkenin iradesi belirlemelidir. Kıbrıs Türk tarafı da söz verdiğini yapar, yapamayacağının sözünü de vermez.”

“Bilinçli yoksullaştırma…”

Hükümetin halkı taammüden ve bilinçli olarak yoksullaştırdığını, demokrasi ve hukuktan uzaklaştırdığını, Kıbrıs Türk halkının örgütlü yapılarının tek tek ortadan kaldırdığını belirten Erhürman, “Öyle bir hükümet var ki, hunharca bir cinayetin soruşturmasını dahi engelliyorlar” dedi.



“Kıbrıs Türk halkı iradesizleştirilmek isteniyor” diyen Erhürman, “Demokrasiyi de insan haklarını da özgürlükleri de örgütlü tüm yapılarımızı çökertiyorlar, halkı da yoksullaştırıyorlar” şeklinde konuştu. Erhürman, bugünfrn itibaren her gün farklı bir ilçede sokağa çıkacaklarını da kaydetti, “Halkımıza gidiyoruz” dedi.



Eylemlerine Lefke’den başlayacakları bilgisini veren Erhürman, Kutlu Adalı’nın katledildiği gün olan 6 Temmuz’da paydaşları ile Lefkoşa’da olacaklarını da sözlerine ekledi.



CTP'nin eylem programı şöyle:

23 Haziran Çarşamba | Lefke

24 Haziran Perşembe | İskele

28 Haziran Pazartesi | Mağusa

30 Mayıs Çarşamba | Girne

01 Temmuz Perşembe | Güzelyurt

06 Temmuz Salı | Lefkoşa