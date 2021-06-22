“Baf’ta da Geçitkale’de de askeri üsse karşıyız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale Havaalanı’nın askeri üsse dönüşmesini ilk ifade edenin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmasının doğru ilişki zemini olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Biz Baf’ta da bir askeri üsse karşıyız, Geçitkale’de de karşıyız çünkü bu adada barış istiyoruz. Bu adada bizim gelecek tahayyülümüz üreterek, barış içinde yaşamaktır; güneyde ve kuzeyde fark etmez, silahlanmaya karşıyız.” dedi.

Meclis’ten çekilmek

Erhürman bir soruya karşılık Meclis’in iki hafta sonra tatile gireceğini belirtti; CTP ile birlikte muhalefetin burada önemli bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Erhürman şunları söyledi:

“Toplu iş sözleşmesi, hayat pahalılığı tasarısı gibi engellediğimiz işler var, şimdi de sokağa ineceğiz, eğer halktan ve sivil toplumdan yansıyan talep Meclis’ten çekilmekse bunu da değerlendiririz. Toplum yararına neyse onu yaparız. Şu anda Meclis’te sıcak bir gündem var ve oradaki varlığımız da yaşamsaldır.”

Eylemlerine Lefke’den başlayacakları bilgisini veren Erhürman, Kutlu Adalı’nın katledildiği gün olan 6 Temmuz’da paydaşları ile Lefkoşa’da olacaklarını da sözlerine ekledi.