iPhone 16 ve iPhone 15 Pro Max Karşılaştırması

Merakla beklenen yeni modelleri ile Apple markası birçok kişinin favori cep telefonu modelini üretiyor. Gelişmiş özellikleri neredeyse her modelde biraz daha ileriye gidiyor. Modelleri arasında da belirli bir hiyerarşi ve fiyat farkı gözlemleyebilirsiniz. Bu sebeplerden dolayı da iPhone 16 fiyatları ile 15 Pro Max modelinin fiyatlarını karşılaştırmak biraz vakit alabilir. Bunun temel sebeplerinden biri de fiyatları karşılaştırırken ne gibi ek özellikler elde edebileceğinizi görmektir. Bu özellikleri görmek istiyorsanız, iPhone 15 Pro Max incelemesi yapıp, bunu yaparken de iPhone 16 modelinin çeşitli özellikleri ile karşılaştırabilirsiniz.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Farkları

Apple markasının ürünleri arasında farklı varyasyonlar bulunabiliyor. Örneğin iPhone 15 ile iPhone 15 Pro Max modelinin farkı nedir diye sorarsanız, en çok bilinenlerden bir tanesi ekran boyutudur. Bu farklı varyasyonları karşılaştırırken serinin farklı modellerini de incelemeye dahil edebilirsiniz. iPhone 16, iPhone 15 ve 15 Pro Max farkları arasında öne çıkanları inceleyerek tercih yapabilirsiniz.

Pro ve Pro Max modellerinin daha geniş bir ekrana sahip olması birçok kişinin tercih sebebidir. Fakat iPhone 15 Pro Max modeli ile iPhone 16 modelinin arasındaki ekran farkı sadece boyut değildir. Hem iPhone 16 hem de iPhone 15 modelinde 6.1 inç Süper Retina XDR ekran bulunuyor. Bu teknolojinin üstüne bir de hep açık ekran teknolojisi ile ProMotion teknolojisi eklenip 6.7 inç ekran boyutuna ulaştığınızda, karşınıza iPhone 15 Pro Max ekranı çıkar.

iPhone 16 ve iPhone 15 Pro Max karşılaştırmasında önemli bir diğer nokta da eylem düğmesidir. Bu düğme, iPhone 15 modeline göre farklı bir sistem olarak kullanılıyor. iPhone 15 modelinde ise zil ve sessiz düğmesi bir arada olup, çeşitli fonksiyonlar bu düğmeye atanmıştır.

Modeller arasında çip farkları da bulunuyor. iPhone 16 modelinde A18 çip tercih edilmiş. A17 Pro çip, iPhone 15 Pro Max modelinde yer alırken, A16 çip iPhone 15 modelinde bulunuyor. Modellerin hepsi 16 çekirdekli Neural Engine yapısına sahip olsa da CPU ve GPU çekirdeklerinin sayısı da incelenmeli. Bu anlamda iPhone 15 Pro Max, 6 çekirdekli GPU ile diğerlerinden farklılaşıyor.

iPhone 16 fiyatları ile 15 Pro Max ve 15 fiyatlarını karşılaştırırken Apple'ın yapay zeka altyapısını da unutmamak gerekiyor. iPhone 16 ve iPhone 15 Pro Max modellerinde bu sistem için altyapı bulunurken, iPhone 15 modelinde böyle bir altyapı yer almıyor.

Kullanıma etki edebilecek özellikler arasında kolaylık sağlayan fonksiyonlar da bulunuyor. iPhone 16 modelinde, bahsedilen diğer modellere göre daha kolay bir kullanım vardır. Kamera denetimi özelliğinin olmasının yanında çekim yapma çok daha pratik hale getirilmiştir. Çeşitli fotoğraf ve video araçlarına diğer modellere oranla daha hızlı bir biçimde ulaşabilirsiniz.

Ek Aksesuarlar ile Bütçe Planlaması

Modeller arasında fiyat karşılaştırması yaparken görünenden daha fazlasını incelemeniz gerekebilir. Bu durum, sadece modeller arasındaki optik zoom ve renk farkları gibi modelle alakalı olan unsurların ötesine geçebilir. Örneğin, bir modelin çıkışı diğer modellerin fiyatlarını etkileyebilir veya beraberinde çeşitli aksesuarlar da gerekli olabilir. Aksesuarların kullanımında uyum ve telefonun sahip olduğu altyapılar kritik bir noktadır. Örneğin, gelişmiş bir ses teknolojisini destekleyen bir kulaklık ile daha yüksek bir verim ve keyif alabilirsiniz. Bu sebepten dolayı, bir yandan farklı seçenekleri karşılaştırırken, diğer yandan da nelerin gerekli olabileceğini ve piyasada nelerin bulunduğunu incelemeniz faydalı olacaktır. Böylelikle daha isabetli bir bütçe planlaması yapılabilir. Bütçe planlaması için gerekli olan fiyat karşılaştırmasını da Cimri üzerinden yapabilirsiniz.