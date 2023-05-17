İntergaz yangınla mücadele eğitimi verdi

İntergaz, toplumun güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma konusunda, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Taşkent Doğa Parkı Sivil Afet Timi'ne (SAT) kapsamlı yangınla mücadele eğitimi verdi.

Eğitim, bugün İntergaz dolum tesislerinde gerçekleşti.

Eğitim programı, İntergaz'ın deneyimli eğitmenleri tarafından sunuldu ve yangınla mücadeledeki en iyi uygulamaları, güvenliği ve ekip çalışmasını vurguladı. Eğitimde, doğru yangın söndürme teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangınla mücadele ekipmanlarının etkin kullanımı gibi konular ele alındı. Katılımcılar, interaktif simülasyonlar ve pratik uygulamalarla gerçek hayat senaryolarında deneyim kazandı.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer "Toplum güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. YDÜ ve SAT’a yangınla mücadele eğitimi sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, acil durum müdahale ekiplerini güçlendirmek ve yangın tehlikesi altındaki bölgelerde daha güvenli bir toplum yaratmaktır. İntergaz, gelecekte de toplum güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma çabalarını desteklemeye devam edecek" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Taşkent Doğa Parkı Sivil Afet Timi yetkilileri, İntergaz'a eğitim desteği ve iş birliği için teşekkür ederek, eğitimin ekibin yetkinliklerini artırdığını ve yangın müdahalesinde daha etkili olmalarını sağladığını belirtti.