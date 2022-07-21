İNSAN TİCARETİ UTANCI!

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2022 yılına ilişkin İnsan Ticareti Raporu yayınlandı.

Ülkelerin, İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Sözleşmesi'nin asgari standartlarına bakılarak kademelere yerleştirildiği raporda; Kıbrıs Cumhuriyeti ‘Kademe 1’e, Türkiye Cumhuriyeti ise ‘Kademe 2’ye yerleştirildi.

KKTC ise, dünya tarafından tanınmaması nedeniyle ‘resmi’ olarak herhangi bir kademeye yerleştirilmedi ancak rapora, “Eğer resmi bir sıralamaya atanacak olsaydı, bu ‘Kademe 3’ olurdu” ifadesi eklenerek, Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan ticaretiyle mücadelenin, asgari standartların oldukça altında olduğuna yönelik tespitlere yer verildi.

Kademe 3’te, Taliban tarafından yönetimi ele geçirilen Afganistan, savaş halindeki Rusya ya da sultanlıkla yönetilen bazı ülkeler yer alıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki gece kulüplerinde yaşanan insan ticareti, hak ihlalleri ve yabancı öğrenciler ile işçilerin yaşadığı mağduriyetlere değinilen raporda, KKTC’nin insan ticaretiyle ilgili alakalı bazı yasal düzenlemeler yaptığı ancak söz konusu yasaları uygulayacak hiçbir adım atmadığı vurgulandı.

KKTC’deki 28 gece kulübünde, toplamda 617 kadının çalıştığı belirtilen raporda, ‘çalışanların’ haftalık sağlık kontrollerine gece kulübü korumaları eşliğinde gittikleri ve kadınların ticari seks nedeniyle sömürü yaşadıkları konusunda polis veya doktorları bilgilendirmelerinin engellendiği vurgulandı.

Raporda, gece kulüplerini düzenleyen polis ve devlet memurlarından oluşan ‘Gece Kulübü Komisyonu’nun iki haftada bir yaklaşık beş gece kulübünü denetlediği fakat söz konusu denetlemenin, daha çok mutfak temizliğine odaklandığı ve çalışanlarla yapılan görüşmelerin her zaman gece kulübü korumaları veya personeli önünde gerçekleştirildiği, “Görüşmelerde, kadınların özgürce konuşmaları engellendiği” ifade edildi.

Raporda ayrıca, gözlemcilerin “Gece kulüpleriyle bağlantılı organize suç gruplarına suç ortaklığı yapan hükümet yetkililerinin bulunduğunu” ve “bazı Meclis üyelerinin, gece kulüplerinin müşterileri arasında yer aldığı” iddiasında bulundu.

Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nin insan ticareti mağdurları için bir yardım hattı çalıştırdığı belirtilen raporda, buna karşın personel eksikliği sorunu yaşandığı ve hattın KKTC’deki siyasilerle bağlantılı olduğuna inanıldığı için mağdurların hattı aramaya korktuğu ifade edildi.

Birçoğu sahte burs, ücretsiz barınma ve istihdam vaatleriyle işe alınan yabancı üniversite öğrencilerinin, hem seks hem de işgücü kaçakçılığına karşı savunmasız olduğu belirtilen raporda, tacirlerin, kız öğrencileri apartmanlarda seks ticaretine; erkek öğrencileri ise zorla çalıştırmaya veya uyuşturucu taşıma ya da satma gibi suçları işlemeye zorladığı vurgulandı.

“KKTC eğer resmi bir sıralamaya atanacak olsaydı, bu ‘Kademe 3’ olurdu”

“KKTC”nin Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığı, bu nedenle resmi sıralamaya alınmadığı belirtilen raporda, “Eğer resmi bir sıralamaya atanacak olsaydı, bu ‘Kademe 3’ olurdu” denilerek, “KKTC”nin, insan ticaretiyle mücadele anlamında bazı adımlar attığı, Meclisin Nisan 2018’de BM TIP Protokolünü kabul ettiği, Mart 2020’de ilk kez “Ceza Yasasını” insan ticaretini içerecek şekilde değiştirdiği fakat bu gelişmelere karşın; hiçbir insan tacirinin mahkum edilmediği vurgulandı.

“Kıbrıslı Türk temsilcilerin”, herhangi bir insan ticareti mağduru belirlemediği, barınma, sosyal, ekonomik ve psikolojik hizmetler dahil olmak üzere hiçbir mağdur koruması sağlamadığı belirtilen raporda, “Kıbrıslı Türk temsilciler, insan ticaretiyle mücadele için finansman tahsis etmedi, eğitim vermedi veya önleme çabalarını uygulamadı” ifadeleri kullanıldı.

28 gece kulübünde, 617 kadın…

2000 tarihli “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası”nın, gece kulüplerinin sadece dans gösterileri gibi eğlenceler sunabileceğini öngörmesine karşın bu yasanın nadiren uygulandığı vurgulanan raporda, gözlemcilerin, seks ticaretinin yaygın olarak gerçekleştiği ve toplamda 617 kadının çalıştırıldığı 28 gece kulübünü rapor ettikleri belirtildi.

“Hoşnutsuzluklarını dile getiren kadınlar sınır dışı ediliyor”

Gece kulüplerinde çalışan kadınların pasaportlarına el konulduğu, gece kulüpleri ile devlet arasında imzalanan sözleşme kapsamında, kadınların yer değiştirmesinin yasaklandığı ve sağlıkla ilgili tedavileri konusunda hoşnutsuzluklarını dile getirenlerin rutin olarak sınır dışı edildiği iddia edilen raporda, 322 kadının sınır dışı edildiği belirtildi.

“Gece kulübü korumaları, kadınların polisi ve doktorları bilgilendirmesini engelliyor”

Raporda, ilgili Yasanın, “fuhuştan gelir elde edilmesini ve fahişeliği teşvik etmeyi yasakladığı” ancak gece kulübü korumalarının, çalışanlara cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı yapılan haftalık sağlık kontrollerinde eşlik ettikleri ve kadınların ticari seks nedeniyle sömürü yaşadıkları konusunda polis veya doktorları bilgilendirmelerini engelledikleri ifade edildi.

Çalıştığı yerde kalması yasak, bitişiğindeki yatakhanede kalması yasal

Gece kulüplerine ilişkin yasanın, kadınların çalıştıkları yerde yaşamalarını yasakladığı ancak buna karşın, çoğu kadının, gece kulüplerinin bitişiğindeki yatakhanelerde veya işletme sahibi tarafından ayarlanan konaklama yerlerinde yaşadıklarının tespit edildiği belirtilen raporda, “Bu da insan ticaretinin yaygın bir göstergesi” notu yer aldı.

“Komisyon denetimlerinde daha çok mutfak temizliğine odaklanılıyor, kadınlarla yapılan görüşmelerde korumalar da yer alıyor”

Raporda, gece kulüplerini düzenleyen polis ve devlet memurlarından oluşan ‘Gece Kulübü Komisyonu’nun, aylık olarak toplanarak İçişleri Bakanlığına; işletme ruhsatları, çalışan kotalarındaki değişiklikler ve müdahale ihtiyacı konusunda önerilerde bulunduğu aktarılan raporda, komisyonun iki haftada bir yaklaşık beş gece kulübünü denetlediği belirtildi.

Fakat söz konusu denetlemenin, daha çok mutfak temizliğine odaklandığı ve çalışanlarla yapılan görüşmelerin her zaman gece kulübü korumaları veya personeli önünde gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, “Görüşmelerde, kadınların özgürce konuşmaları engelleniyor” ifadeleri kullanıldı.

“Suç ortaklığı yapan hükümet yetkilileri var… Bazı Meclis üyeleri, gece kulüplerinin müşterisi”

Gece kulüplerinin yılda 20 ila 30 milyon TL arasında devlete vergi ödendiğinin tahmin edildiği söylenen raporda, gözlemcilerin “Gece kulüpleriyle bağlantılı organize suç gruplarına suç ortaklığı yapan hükümet yetkililerinin bulunduğunu” ve “bazı Meclis üyelerinin, gece kulüplerinin müşterileri arasında yer aldığı” iddiasında bulundu.

‘Kapanma’ döneminde gece kulüpleri çalışmaya devam etti, ‘müşterilerin’ evleri ziyaret edildi

Pandeminin başındaki ‘kapanma’ döneminde, tüm iş yerlerinin kapatılmasına karşın gece kulübü sahiplerinin, mağdurları seks ticaretine zorlamaya devam ettiği vurgulanan raporda, insan tacirlerinin pandemi sırasında taktik değiştirdiği ve gece kulüplerindeki talebin düşmesi nedeniyle mağdurların, müşterilerin evlerini ziyaret etmeye zorlandığı ve genellikle masaj kisvesi altında pazarlandıkları iddia edildi.

Kıbrıslı Türk yönetimin, ticari seks eylemlerine olan talebi azaltmak için hiçbir çaba göstermediği vurgulandı…

“Mağdurlar, SHD’nin yardım hattını ‘siyasilerle bağlantılı’ olabileceğinden korkup aramadı”

Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nin insan ticareti mağdurları için bir yardım hattı çalıştırdığı belirtilen raporda, buna karşın personel eksikliği sorunu yaşandığı ve hattın KKTC’deki siyasilerle bağlantılı olduğuna inanıldığı için mağdurların hattı aramaya korktuğu ifade edildi.

STK’ların yardım hatları… Psikolojik destek yüzde 400, hukuki yardım talebi ise yüzde 300 arttı

Sivil toplum örgütleri tarafından işletilen yardım hatlarına yönelik psikolojik yardım taleplerinin yüzde 400 arttığı belirtilen raporda, yine potansiyel mağdurlardan gelen hukuki yardım taleplerinde ise yüzde 300 oranında artış kaydedildiği belirtildi.

İşçi kaçakçılığı…

İşçi kaçakçılığı konusuna da değinilen raporda, tacirlerin mağdurlara “zorla çalıştırma, borca dayalı zorlama, sınır dışı etme tehditleri, hareket, kısıtlamalar, insanlık dışı yaşam ve çalışma koşulları” dayattığı ifade edilerek, işçi kaçakçılığı kurbanlarının KKTC’ye daha çok Doğu Avrupa, Sahra altı Afrika, Orta Asya ve Güney ve Güneydoğu Asya'dan geldikleri ifade edildi.

Öğrenciler seks ticareti ve uyuşturucu taşıma – satma işlerine zorlanıyor

Birçoğu sahte burs, ücretsiz barınma ve istihdam vaatleriyle işe alınan yabancı üniversite öğrencilerinin, hem seks hem de işgücü kaçakçılığına karşı savunmasız olduğu belirtilen raporda, tacirlerin, kız öğrencileri apartmanlarda seks ticaretine; erkek öğrencileri ise zorla çalıştırmaya veya uyuşturucu taşıma ya da satma gibi suçları işlemeye zorladığı vurgulandı.