İnsan kaçakçısı serbest, maruz kalanlar tutuklu yargılanacak

50’şer Euro karşılığında, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine 3 kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı, kaçmaya çalışanlarla birlikte tutuklandı. Mahkeme, insan kaçakçısının tutuksuz, marız kalanların ise tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Toykan Gülerler, 4 zanlının "Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçlamasıyla tutuklandıklarını aktardı.

Polis, 22 Mart tarihinde, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda Kıbrıs’ın kuzeyinde, N.N.W. isimli zanlının kullanımda bulunan araç ile Kıbrıs’ın güneyine kaçak yollardan götürmek için 50 euro para karşılığı anlaştıkları P.M., P.P.J. ve E.V.P. isimli zanlıları sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, N.N.W isimli zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına, diğer zanlıların 20 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.