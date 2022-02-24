İnsan kaçakçılığına 3 yıl hapis

İnsan Kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Nouman Ali, Nouman Khan ve Zohaib Ali’nin aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanıkların işledikleri insan kaçakçılığı suçunun ciddiyet ve vahametine değindi. Soytaç, sanıkların suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti. soytaç sanıkların 13 göçmenden kişi başı 50 Euro almaları ve iki sanığın işyerlerine ait araçları kullanarak işverenlerini de mağdur etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini söyledi. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

11.12.2021 tarihinde saat 21.00'de, Akıncılar'da, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 335 metre güneyinde, Kuzey Kıbrıs topraklarından Güney Kıbrıs'a doğru hareket halinde geçmeye çalışan ZPH 910 plakalı Nissan Note marka araç, ZSV 519 plakalı Ford Fiesta marka araç ve ZRK 766 plakalı Ford Fiesta araç ile bu araçların şoförleri Nouman Ali, Nouman Khan ve Zohaib Ali, para karşılığında anlaşıp insan ticareti yaparak Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçirmek istedikleri Zanlı 4-Raja Muhammad Naveed, 5-Brahim Kone, 6 Muhammad Israr, 7-Ahmat Faisal Furmulu, 8-Ahmad Tamım Mırzada 9-Khalid Sultanı, 10-Ahmad Faisal Mırzada, 11-Alisina Ehsanzaı, 12-Zeshan Sıtanıkzı, 13 Muhammed Bilal, 14-Patiyence Markus Danat, 15-Cherah Nbombon ve 16-Grace Ngalula Kalele isimli zanlılar ile birlikte 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederken yakalanmıştı.