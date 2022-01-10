İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis

Türkiye’de Alanya sahilinden aralarında 15 yaşındaki çocuğun bulunduğu toplam 19 düzensiz göçmeni 2 bin dolar karşılığında adaya getirdiği tespit edilen Mustafa Kaddour, 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği insan kaçakçılığı suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi.

Sanık Mustafa Kaddour’un biri 15 yaşında çocuk olan 19 kişiyi, Alanya sahilinden 6 saat süren elverişsiz bir tekneyle Güneşköy sahiline getirdiğinin altını çizen Soytaç, 19 düzensiz göçmenin hayatını tehlikeye attığını ve bu suçu 2 bin dolar para karşılığında işlediğine dikkat çekti.

Soytaç, sanığın biri çocuk 19 kişinin hayatını tehlikeye atmasını, fazla yüklü bir tekne ile 6 saatten fazla süren yolculuğa gece çıkıp riski artırmasını ve para karşılığında bu suçu işlemesini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.