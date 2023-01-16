İnsan kaçakçılığına 2 yıl hapis cezası

Alayköy’de meydana gelen “İnsan kaçakçılığı” olayıyla ilgili yargılanan sanık Mohammad Kamil Ali Ali’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Fadıl Aksun açıkladı.

Aksun, sanığın suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti.

“Suça konu kişiler, bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar”

Aksun, “İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmenlerin yaşam hakları ve vücut bütünlükleri tehlike altında girmektedir” diyerek, “Bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkı son bulabileceği gibi vücut bütünlükleri de zarar görebilecektir. Bir başka ifade ile bu suça konu kişiler, bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar” dedi.

“Kaçakçılar, göçmenlerin ‘kaçma’ güdüsünden faydalanıyor”

İnsan kaçakçılarının, göçmen kişilerin “ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak bunu suiistimal ederek bu zor durumlarını istismar ettiğini” ve göçmenlerden haksız kazanç elde ettiklerini vurgulayan Aksun şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, insan kaçakçılığı suçu ile kamu düzeni ve kamu güvenliği zarara uğramaktadır. Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur.”

Başkan Fadıl Aksun, “Göçmenlerin canlarını kurtarmak için içinde bulundukları durumu suiistimal eden ve onlardan para kazanma çabası içinde olan birçok sanık ile karşı karşıyayız” diyerek, “İnsanların acılarından çıkar sağlamak, ahlaken kabul görmeyeceği gibi ülkemizin topraklarının da bu suiistimale alet edilmesi de kabul edilemez bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Mağdurlardan 2’si çocuk… Bu hususu sanığın aleyhinde değerlendirdik”

Aksun, bu tür suçların gün geçtikçe daha fazla mahkemenin gündeminde yer tuttuğunu, belirterek, kamu yararı prensibinden hareketle gerek sanığa ve bu suçu işleme eğiliminde olan kişilere caydırıcı cezalar vermenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Aksun, davaya konu mağdurlardan 2’sinin küçük yaşta olduğunu ve daha kolay istismar edilebilecek, vücut bütünlükleri daha kolay şekilde zarara uğratılabilecek kişiler olduğunu belirterek, bu hususu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

2 yıl hapis cezası verildi

Aksun, tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Polis, 26 Eylül 2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu Mohammad Kamil Ali Ali'nin yardımı ile isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi, Alayköy'de 20 Temmuz caddesi üzerine getirilerek 1.Derece Askeri Yasak Bölge'yi ihlal edip Kıbrıs’ın güneyine geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğini tespit etmişti.