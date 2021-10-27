'İnsan kaçakçılığı'na 2 tutuklama

Kıbrıs'ın güneyinde iki kişi "insan kaçakçılığı" şüphesi ile tutuklandı.

Polis, üçüncü ülke vatandaşlarının "yasa dışı" olarak ülkeye girişine yardım ve yataklık ederek suç işlemeye yönelik bir organizasyon şüphesi ile dün 29 ve 25 yaşlarındaki iki kadını mahkeme emriyle tutukladı.

"Göçmen Kaçakçılığı" şüphesi ile yapılan tutuklama sonrası polisten yapılan açıklamada, iki kadının, ara bölge yakınlarında şüpheli hareketlerine dikkat çekildi.