‘İnsan kaçakçılığına’ 1 tutuklu

Kırıkkale köyünde yabancı uyruklu 5 kişinin birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerinin ardından başlayan polis soruşturması genişledi.

Polis, “insan kaçakçılığı” iddiasıyla S.İ isimli kişiyi tutukladı, mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi, zanlının “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Kuşak, 6 Kasım’da saat 01.00 sıralarında Kırıkkale köyünde yabancı uyruklu 5 kişinin görevli askerler tarafından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada suçüstü tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlılardan yapılan sorgulamalarında ismini bilmedikleri sakallı erkek bir şahsın kendilerini, markasını bilmedikleri kırmızı renkli salon araç ile yasal olmayan yollardan kuzeyden çıkış yapmaları için olay yerine gittiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Araç Lefkoşa’da bulundu

Polis, 7 Kasım’da alınan ihbar üzerine konu aracın Lefkoşa’da olduğunun öğrenildiğini ve operasyon sonucu zanlının da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyen polis, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.