İnsan kaçakçılarına 1 yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Yusuf Özbek ve Halil Eker hakkında kararını verdi. Sanıklar, 7 göçmeni Kıbrıs’ın güneyine kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı, Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti oybirliğiyle aldı.

Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, insan kaçakçılığı suçunun yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta değil, tüm dünyada ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Bu tür suçların toplumda huzursuzluk yarattığını ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Candaş, yasanın bu suça 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü hatırlattı.

Candaş, sanıkların 2023 yılının Eylül ayında, ülkelerinde savaş bulunan Suriye'den gelen 7 kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışan bir organizasyonun parçası olduklarının tespit edildiğini ifade etti. Suçu organize eden iki başka kişinin daha bulunduğuna dikkat çekti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm unsurların değerlendirildiğini belirten mahkeme, her iki sanığa da birer yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.