İnsan hayatını tehlikeye atan Jet-Ski kullanıcısına yasal işlem

Girne’de Alagadi Halk Plajı’nda deniz aracını (Jet-Ski) insan hayatını tehlikeye atacak şekilde kullanan şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, dün H.O.B.(E-28)Jet-Ski'yi kıyıdan en az 200 metre mesafede deniz içerisinde kullanması gerekirken, kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede kullanarak insan hayatını tehlikeye attı.

El bagajında canlı mermi bulundu

Girne Turizm Limanı giden yolcu salonunda, dün el bagajı ile X-Ray cihazından geçerken 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen C.A’nın (E-23) tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de, dün 206 miligram alkollü iken kamuya açık yerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren İ.K.(E-44) tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.