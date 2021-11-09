İnşaatta darp etti

İnşaatta ‘malzemeleri dağınık kullandı’ gerekçesiyle çıkan kavgada 35 yaşındaki Y.K., 27 yaşındaki M.A.S.H’nin boğazını sıkıp, parmağını kırdı. Y.K, Polis tarafından tutuklandı.

Olay Polis Basın Bültenine şöyle yansıdı:

“Dün, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan Y.K.(E-35), inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile M.A.S.H.(E-27)’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra adı edilenin sağ elini bükmek suretiyle sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.