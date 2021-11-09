İnşaatta darp etti
İnşaatta ‘malzemeleri dağınık kullandı’ gerekçesiyle çıkan kavgada 35 yaşındaki Y.K., 27 yaşındaki M.A.S.H’nin boğazını sıkıp, parmağını kırdı. Y.K, Polis tarafından tutuklandı.
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İnşaatta ‘malzemeleri dağınık kullandı’ gerekçesiyle çıkan kavgada 35 yaşındaki Y.K., 27 yaşındaki M.A.S.H’nin boğazını sıkıp, parmağını kırdı. Y.K, Polis tarafından tutuklandı.
Olay Polis Basın Bültenine şöyle yansıdı:
“Dün, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan Y.K.(E-35), inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile M.A.S.H.(E-27)’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra adı edilenin sağ elini bükmek suretiyle sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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