İngiltere'nin 'Aşı Dağıtım Bakanı' oldu



İngiltere kabinesinde koronavirüs aşısının dağıtımını koordine etmek üzere yeni bir bakan atandı. Aslen Irak kökenli Nadhim Zahawi, Aşı Dağıtım Bakanı olarak görev yapacak.

İngiltere’de Muhafazakar Parti hükümetinde, Kovid-19 aşısı için sağlık bakanının yanı sıra bir de ‘Aşı Dağıtım Bakanı’ görev yapacak.

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’de, Noel öncesi başlaması için hazırlıklar yapılan aşının dağıtım ve koordinasyonunu Stratford-on-Avon Milletvekili Nadhim Zahawi yürütecek.

Zahawi, Theresa May hükümetinde eğitim bakanı, Boris Johnson Hükümeti'nde de daha önce çalışma bakanı olarak görev yaptı.