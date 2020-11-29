İngiltere'nin 'Aşı Dağıtım Bakanı' oldu
İngiltere kabinesinde koronavirüs aşısının dağıtımını koordine etmek üzere yeni bir bakan atandı. Aslen Irak kökenli Nadhim Zahawi, Aşı Dağıtım Bakanı olarak görev yapacak.
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İngiltere kabinesinde koronavirüs aşısının dağıtımını koordine etmek üzere yeni bir bakan atandı. Aslen Irak kökenli Nadhim Zahawi, Aşı Dağıtım Bakanı olarak görev yapacak.
İngiltere’de Muhafazakar Parti hükümetinde, Kovid-19 aşısı için sağlık bakanının yanı sıra bir de ‘Aşı Dağıtım Bakanı’ görev yapacak.
Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’de, Noel öncesi başlaması için hazırlıklar yapılan aşının dağıtım ve koordinasyonunu Stratford-on-Avon Milletvekili Nadhim Zahawi yürütecek.
Zahawi, Theresa May hükümetinde eğitim bakanı, Boris Johnson Hükümeti'nde de daha önce çalışma bakanı olarak görev yaptı.
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