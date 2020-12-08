İngiltere’de ilk aşı 90 yaşındaki kadına

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün başladı. Pfizer/BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Kuzey İrlanda'da Enniskillen’de yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. Keenan’a aşısı Coventry Üniversite Hastanesi’nde uygulandı.

İngiltere’de 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanacak. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere, ilk uygulamayı da yaptı. Ülkede ilk olarak 80 yaş üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor. Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor. İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bininin İngiltere'ye gönderildiği belirtildi.