1 Ocak'tan bu yana 37 Kıbrıslı Türk, 18 Kıbrıslı Rum can verdi

1 Ocak'tan bu yana İngiltere’de yaşayan 37 Kıbrıslı Türk, 18 Kıbrıslı Rum Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , coronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de ölümlerin hızla devam ettiğine dikkat çekti.

Horozoğlu “Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4.7’sini oluşturmakta. Yalnız Kıbrıslı Türkler ise yüzde 3.1’ini oluşturmakta” bilgisini paylaştı.

27 Ocak Çarşamba günü, bilinen bir hastalığı olmayan 37 yaşındaki Eren Esentepe’nin coronavirüs sebebiyle vefat ettiğine dikkat çeken Horozoğlu, geçtiğimiz hafta sonu ise 44 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte Horozoğlu’nun açıklaması:

Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4.7’sini oluşturmakta. Yalnız Kıbrıslı Türkler ise yüzde 3.1’ini oluşturmakta.

Noel’den (25 Aralık) itibaren 113 Kıbrıslı Türk koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Kesin olarak bilinen toplam ölüm sayısı Kıbrıslı Türkler için 260 ve Türkiye kökenli toplum için 65. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta. İngiltere, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada da beşinci ülke oldu.

Toplumumuz içinde 15 Mart’ta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan korona kayıpları, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de ölümler hızla devam ediyor.

Böylesi dönemde salgın sadece yaşlıları değil gençleri de aynı zamanda etkiliyor. Genç ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde dahi Covid-19 ağır seyrediyor.

27 Ocak Çarşamba günü, bilinen bir hastalığı olmayan 37 yaşındaki Eren Esentepe koronavirüs sebebiyle vefat etti. Geçtiğimiz hafta sonu ise 44 yaşındaki bir toplum üyemizi kaybettik. Tahminlere göre, virüs kaynaklı ölümlerin Mart - Nisan ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Mevcut koşullarda, maalesef yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide birer sayı olmakta insan hayatı.

Çok acılar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bir insanın sevdiğini son kez görememesi veya evlat acısı yaşaması kadar acı bir şey yok. Koronavirüsten vefat eden tüm canlarımıza rahmet, keder-dide ailelere başsağlığı diliyoruz. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirlere riayet edelim. Virüsü yeneceğiz, zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBaşaracağız