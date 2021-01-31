İngiltere’de Covid-19’un simge isimlerinden asırlık Tom Moore virüse yakalandı

İngiltere'de pandemi döneminde Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için 30 milyon sterlini aşan bağış toplamasıyla tanınan ve ülkenin simge isimlerinden biri olan asırlık İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, koronavirüse yakalandı

Moore’un kızı, babasının COVID-19 pozitif testinin ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kızı Hannah Ingram-Moore, Twitter'da “Bugün babamın hastaneye kaldırıldığını herkese duyurmak istedim” ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı gazisi Tom Moore, geçen yıl Nisan ayında, 100. doğum gününün hemen öncesinde, Londra'nın kuzeyindeki Marston Moretaine köyündeki bahçesinde yürüteç yardımıyla 100 kez gidip geleceğini ilan ederek herkesi sponsorluğa çağırdı.

Hedefi bu zor günlerde canla başla hayat kurtarma çabası içindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri ve çalışanları için 1.000 sterlin toplayabilmekti.

Yürüyüşüne başlarken kendisine başarılı bir kanser tedavisi uygulayan ve kalçası kırıldığında ona bakan sağlık çalışanlarına özel teşekkürlerini iletti.

Yürüyüşünü bitirirken ise destekçileri çığ gibi büyümüş, kendisi de ülkenin her yanında tanınan bir sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Bağışlar aylarca devam etti.

NHS için umduğunun çok üstünde 30 milyon sterlinden fazla para toplayan ve iki Guinness dünya rekoru kıran İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe II. Elizabeth'ten şövalye ünvanı aldı.

100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore’un kızı, babasının son birkaç haftadır zatürre tedavisi gördüğünü ve geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra, nefes almakta zorluk çektiği için Bedford Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

100 yaşındaki Yüzbaşı Moore'a zatüre tedavisi gördüğü için henüz aşı yapılmadığı belirtildi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moore'a iyi dileklerini ileterek, "Bütün ülke yakında iyileşmenizi umuyor. Bu kriz boyunca hepimiz için bir ilham kaynağı oldunuz" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise yaptığı açıklamada, Moore'un tedavisi için çalışan NHS'ye teşekkür ederek, "Hızlı bir iyileşme için ve Yüzbaşı Tom'u yakında ailesiyle birlikte evde görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.