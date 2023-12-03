İngiltere Kıbrıs’taki üslerinde 3 bin civarında asker bulunduruyor

İngiltere hükümetinin, Kıbrıs’taki askerî üslerinde yaklaşık 3 bin asker bulundurduğunu açıkladığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, İngiltere hükümetinin, son günlerde İngiliz milletvekillerinin bir dizi sorusuna verdiği cevaplardan, (21 Kasım’a kadarki verilere göre) Kıbrıs’taki İngiliz askerî üslerindeki personel sayısının 3 bin civarında olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Gazeteye göre, Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İşçi partili gölge savunma bakanı John Healey’in sorusuna karşılık, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki genel varlık artırımı kapsamında Kıbrıs’taki egemen askeri üslerindeki personel sayısını artırdığını söyledi. Hippie, üslerdeki personel sayısının “bölge istikrarına katkı sağlamak, insani yardımda bulunmak ve İngiliz çıkarlarını korumak” maksadıyla artırıldığını savundu.