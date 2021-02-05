İngiltere: Dünyada 4 bin farklı Covid-19 türü var, etkiyi artırmak için farklı aşılar karıştırılıyor

İngiliz bilim insanları dünya üzerinde 4 bin farklı Covid-19 türünün bulunduğunu ve farklı firmaların geliştirdiği aşıların karıştırılarak hastalıkla mücadele için etkisinin artırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Farklı aşıların karıştırılması işleminin Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsüyle savaşta etkili olduğu daha önceden kanıtlanmıştı.

Araştırmalara göre mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün öndeki dönemlere göre daha hızlı yayıldığı ve İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da da binlerce farklı türünün ortaya çıktığı kaydedildi.

İngiliz Aşı Uygulama Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, şu anda geliştirilen aşıların koronavirüsün farklı türlerine yakalanan insanlarda etkili olmasının pek olası görünmediğini, özellikle de hastaneye yatırılan ve ağır hastalarda durumun daha kötü olduğunu dile getirdi.

Zahawi, "Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ya da diğer firmalar şimdi ürettikleri aşıların farklı Covid türlerinde de etkili olabilmesi için birtakım yollar arıyorlar. Şu anda dünya üzerinde 4000'den fazla koronavirüs varyantı bulunuyor." diye konuştu.

İngiliz Bakan Zahawi dünyadaki genom dizilimi endüstrisinin yaklaşık yüzde 50'sinin İngiltere'de kayıt altında olduğunu belirterek, sonbahar ya da ilkbahar mevsimlerinden sonra her türlü Covid-19 türüne karşı yanıt vermeye hazır olacaklarını ve mutasyona uğramış türler için aşı üretebileceklerini ifade etti.

Pfizer- BioNtech ile Oxford- AstraZeneca aşıları karıştırılacak

Bu gelişme sebebiyle İngiltere'de perşembe günü Pfizer ve AstraZeneca'ya ait aşıların, iki aşamalı bir programda karıştırılarak bağışıklık sistemine olan etkililerini değerlendirmek için bir deney başlatıldı. Deneklere ait bağışıklık durumu verilerinin haziran ayı civarında oluşturulması bekleniyor.

Bu deneme aynı zamanda virüsle mücadelede Pfizer ve BioNtech tarafından geliştirilen mRNA tekniğiyle, Oxford Üniversitesi- AstraZeneca işbirliğinde geliştirilen adenovirüs viral vektör tekniğini ilk kez harmanlamış olacak. İlk dozda deneklere Pfizer-BioNtech aşısı, daha sonra ise Oxford - AstraZeneca aşısı vurulacak. Hastaların durumları ilerideki 4-12 haftalık dönemlerde yeniden incelenecek.

AstraZeneca bu çalışmadan bağımsız olarak kendi aşılarını Rusya'da üretilen Sputnik V ile birlikte deneyecek.

Aşı karıştırmak ebola için etkili oldu

Oxford Üniversitesi'nden salgın hastalıklar uzmanı Doçent Doktor Matthew Snape daha önceden farklı aşıları karıştırma yönteminin ebola virüsünde etkili olduğunu, bu sebeple benzer bir salgın olan Covid-19 için de başarılı olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Öte yandan İngiltere'de görülen ve VUI-202012/01 olarak adlandırılan koronavirüs varyantının insanlarda bulunan ACE2 reseptörüne bağlanmak için protein yapısına göre mutasyon geçirdiği, bu sebeple de insanların bu türe yakalanmasının daha kolay olduğu kaydedildi.

British Medical Journal'da yayımlanan araştırmaya göre binlerce farklı Covid-19 türünün, virüsün mutasyona uğramasında ve daha ölümcül olmasında yalnızca belli başlı olanlar etkili.

Bugüne kadar dünya genelinde 104 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalanırken, salgın sebebiyle 2.3 milyon kişi hayatını kaybetti. Ülke nüfusuna kıyaslandığında aşı olma oranının en yüksek olduğu ülke İsrail. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya ve Almanya takip ediyor.