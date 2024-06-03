“İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq görevden ayrılıyor”

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’in adadaki hizmetini yarıda keserek görevden ayrılacağı iddia ediliyor…

İngilizce yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ağustos 2022’de göreve atanan Siddiq’in “kişisel nedenlerden dolayı” yıl sonundan önce görevinden ayrılacağını iddia etti.

Haberde, Siddiq’in Ağustos sonu ile Kasım ayları arasındaki bir tarihte görevden ayrılacağı, resmi açıklama için “halefinin belirlenmesini beklediği” ifade edildi.