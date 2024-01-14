İngiliz üslerine karşı Ağrotur Üssü’nde eylem

Kıbrıs adasının, İngiliz üsleri aracılığıyla bir “fırlatma rampası” haline getirildiğini söyleyen yüzlerce insan, Pazar gün Ağrotur üssüne yürüdü.

Söz konusu eylem kararı, Cuma günü Ağrotur üssünden kalkan uçakların Yemen’i vurması üzerine alınmıştı.

Cyprus Mail’in aktardığına göre yaklaşık 500 kişi, bayrak ve pankartlar taşıyarak Ağrotur üssünün kapısına yürüdü.

Eylemde 'Kıbrıs'ı Emperyalist planlarınızın dışında bırakın', 'İngiliz Üslerini Kıbrıs'tan çıkarın', 'Soykırımı Finanse Etmeyi Durdurun' ve 'Ellerinizde Kan Var' yazılı pankartlar açıldı.

Kıbrıs Barış Konseyi liderliğindeki göstericiler, “Kıbrıs'ın İngiliz üsleri aracılığıyla kardeş Filistin halkına karşı işlenen soykırıma müdahalesine son verilmesi” taleplerini yinelediler.

Konsey, uzun süredir devam eden tutumunun, adanın ve bölge halkının güvenliği için sürekli tehlike oluşturduğunu belirttiği Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinin varlığına derhal son verilmesi yönünde olduğunu bildirdi:

“Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinin bölge halklarına karşı düzenlenen kanlı hava saldırılarında kullanılmasını ve bu faaliyetlere karışmasını bir kez daha kınıyoruz. Gazze Şeridi ve Yemen'de devam eden askeri operasyonlar Ortadoğu'da genel bir alevlenme tehlikesi yaratıyor."

Konsey ayrıca, Ağrotur’daki İngiliz Üssü’nde bir Amerikan askeri üssü kurulmasını ve 3 bin Amerikan askerinin “yasadışı” şekilde varlık göstermesini de kınadı.

Eylemde yapılan açıklamada, “Kıbrıs ne ABD-NATO'dur, ne de Britanya'nın saldırgan fırlatma rampası. Biz Kıbrıs halkı olarak Gazze Şeridi'nde yaşanan kanlı katliama ülkemizin hiçbir şekilde müdahil olmasını istemiyoruz” denildi.

Grup, sömürge rejiminin kalıntısı olarak tanımladığı İngiliz üslerinin derhal kaldırılması çağrısının nedeninin bu olduğuna dikkat çekti.

Göstericiler ayrıca Filistin işgalinin sona ermesinin yanı sıra derhal tam ateşkes ve Gazze'ye insani yardım sağlanması çağrısında da bulundu.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rumların “vatanımızı halklar arasında bir barış ve işbirliği köprüsü haline getirmek için mücadele ettiği” de ifade edildi.

Fotoğraf: Cyprus Mail