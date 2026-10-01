İncirli: “Merkezi ve yerel yönetimlerde halkın ihtiyaçlarını merkeze alan bir yönetim kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kurudere’yi ziyaret etti. Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanan CTP heyeti, bölgedeki sorun ve talepleri tek tek dinledi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, “CTP’nin temel ilkesi eşitliktir. İnsanlarımızı ayırmadan, araya tanıdık koymalarına gerek kalmadan hak ettikleri hizmeti götüreceğiz” dedi. CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso da konuşmasında “Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ni ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturmak için adayım” ifadelerini kullandı.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın açılış konuşmasını yaptı. CTP’nin yerel ve genel seçimlere hazır olduğu mesajının net şekilde vurgulandığı etkinlikte, bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı.

İncirli: Sorunları, planlı, veriye dayalı ve bütünlüklü bir yönetim anlayışıyla çözeceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, önlerinde hem genel hem de yerel seçimlerin bulunduğunu belirterek, CTP’nin yeni dönemde merkezi ve yerel yönetimlerde halkın ihtiyaçlarını merkeze alan bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğini anlattı. CTP’nin temel ilkesinin eşitlik olduğunu vurgulayan İncirli, “İnsanlarımızı ayırmadan, araya tanıdık koymalarına gerek kalmadan hak ettikleri hizmeti götüreceğiz. Halkın hak ettiği hizmete ulaşması bir lütuf olarak sunulmayacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, devlet kurumlarının işleyişini hızlandıracaklarını, sağlık merkezlerinden devlet dairelerine kadar kamu hizmetlerini sadeleştirip kolaylaştıracaklarını söyleyen İncirli, ülkenin sorunlarını planlı, veriye dayalı ve bütünlüklü bir yönetim anlayışıyla ele alacaklarını kaydetti.

“CTP’nin vizyonu toplumla birlikte yönetmek”

CTP’nin yerelde ve merkezi yönetimde hayata geçireceği anlayışın şeffaflık, katılımcılık ve planlama üzerine kurulacağını ifade eden İncirli, nüfus sayımının ardından ihtiyaçların doğru biçimde belirlenerek yatırımların planlanacağını, yolsuzlukla mücadelenin de eksiksiz şekilde sürdürüleceğini söyledi. Kurudere’nin yol, kavşak ve altyapı başta olmak üzere ihtiyaçlarına da değinen İncirli, yerel yönetimle merkezi yönetimin birlikte çalışmasının önemine işaret ederek, “Biz bu ülkeyi yönetirken böyle kapalı kapılar ardında, akşamdan sabaha gizli işler hiçbir zaman yapmayacağız. Yaptığımız her işi size anlatacağız ve sizin de fikrinizi alarak ilerleyeceğiz. Benim Geçitkale Serdarlı Belediye başkan adayımız Salih Ruso’ya inancım tam” dedi. İncirli, CTP’nin vizyonunun toplumla birlikte yönetmek olduğunu vurgulayarak, “Bizim size verdiğimiz söz budur” ifadelerini kullandı.

Ruso: Geçitkale-Serdarlı’yı ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturmak için adayım

CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, burada yaptığı konuşmada halkın içinden gelen ve yıllardır bölgede çalışan biri olarak edindiği tecrübe ve bilgi birikimini belediyeciliğe taşımak için aday olduğunu dile getirdi. “Ben de sizler gibi halkın içinden geliyorum. Uzun yıllardır çalışıyorum. Bu bilgi birikimimizi şimdi de belediyecilikte kullanarak Kurudere’yi çok güzel bir köy haline getirmek, bütün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ni güzelleştirmek için belediye başkanlığına adayım” şeklinde konuşan Ruso, hedefinin bölgeyi CTP’nin markalaşmış ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturmak olduğunu vurguladı. Belediye başkanlığını bir makam olarak görmediğinin altını çizen Ruso, “Benim amacım makam değil. Belediye başkanı olduğumda da göreceksiniz; kapım sonuna kadar herkese açık olacak. Evimin kapıları da şu anda herkese açık. Şeffaf bir insanım, şeffaf olarak da yoluma devam edeceğim” diye konuştu. Yönetim anlayışının istişareye dayanacağını da belirten Ruso, göreve geldiklerinde muhtarlar ve bölge halkıyla birlikte hareket edeceklerini, Kurudere’de yol, kaldırım, altyapı ve arıtma başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.