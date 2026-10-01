Üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

Ülkede dün ve bu sabah meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa ana yolu üzerinde Sırdaş Mobilya önlerinde kaza oldu.

Kazada 32 yaşındaki Sercan Bulut, HN 525 plakalı araç ile batıya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü Sercan Bulut ile yolcu 32 yaşındaki Özlem Bulut yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sercan Bulut tedavisinin ardından taburcu olurken, Özlem Bulut cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü bir evin bahçe tellerine çarptı

Mağusa’da Uygur Sokak üzerinde de dün saat 21.30 sıralarında kaza yaşandı.

Kazada, 91 promil alkollü olan 34 yaşındaki Murat Oruç, LJ 709 plakalı salon araç ile güneye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve bir evin bahçe tellerine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Çatalköy’de bir araç takla attı

Çatalköy’de Hz. Ömer Caddesi üzerinde bu sabah saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Mehmet Güçlü KY 610 plakalı salon araç ile doğuya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.

Takla atan araç, çemberi çevreleyen bordür taşları ile çember içerisinde bulunan trafik levhasına da çarpıp çember içerisinde durdu. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.